Gotas de sangue foram recolhidas para a períciaDivulgação

Rio - Um dos criminosos que participou do assalto à joalheria especializada em relógios de luxo, no Village Mall, na Barra da Tijuca, sofreu um ferimento após quebrar os vidros do local para pegar joias. Gotas de sangue ficaram espalhadas no chão e algumas amostras foram coletadas para a perícia. Fotos obtidas pela reportagem mostram sangue, vidro e até um martelo deixado para trás pela quadrilha.

O sangue do criminoso poderá ajudar na sua identificação, além das digitais, imagens de segurança e até fotos de um paparazzi. Até o momento, a principal suspeita é a de que eles não sejam do Rio de Janeiro, apesar dos três que estavam na cafeteria apresentarem sotaque carioca. O roubo tem as mesmas características de outra ação ocorrida em 2019, em Ipanema, em uma loja da mesma marca. Nas investigações desse caso da Zona Sul, um homem foi preso. Ele confessou que havia recrutado foragidos do Pará para a ação.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Nelas, há toda a ação da quadrilha, que chegou a render diversos seguranças do shopping. O corpo de Jorge Luiz Antunes, 49, foi sepultado nesta segunda-feira. O Ministério Público do Trabalho (MPT-RJ) apura as condições de trabalho do segurança, que não possuía vínculo empregatício, não tinha treinamento, estava sem uniforme, desarmado. Ele recebia R$ 180 para trabalhar por 12 horas, em um dos estabelecimentos mais caros da cidade.

