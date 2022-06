Mãe de Jairo carregava uma medalha do filho - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 27/06/2022 19:16 | Atualizado 27/06/2022 20:12

Rio - A Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato de Jairo Jonathan, 24 anos, que levou um tiro na cabeça dentro de um trem em Deodoro, na tarde desta segunda-feira (27). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a câmera do vagão foi coberta com fitas adesivas imediatamente antes do crime. Parentes da vítima estiveram na estação e reconheceram o corpo de Jairo. Muito abalada, a mãe do rapaz carregava uma medalha que ele teria recebido do Exército e afirmou que ficou sabendo da notícia por mensagens de celular. Os familiares contaram que o jovem é ex-paraquedista do Exército e trabalhava como garçom no Maracanã. "Eu corri até aqui ao ficar sabendo dessa atrocidade. Quero Justiça, é só isso. Um jovem que estava indo trabalhar, ontem mesmo estava contando dos planos dele e é morto desse jeito. Quero apenas Justiça. Que achem a pessoa que fez isso", desabafou.

De acordo com relatos, o trem estava lotado no momento da execução e o atirador fugiu escondido na multidão, que correu em direção à plataforma. A Polícia Militar informou que agentes do GPFer (Grupamento de Policiamento Ferroviário) foram acionados para ocorrência. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada fizeram uma perícia no local e tentam identificar o autor e a motivação do crime por imagens de câmeras de segurança da estação de Deodoro e das proximidades.

Procurado, o Exército ainda não se manifestou sobre o caso. O corpo de Jairo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do rapaz.