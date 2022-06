Contra Marco Antônio foi cumprido mandado de prisão por homicídio qualificado - Reprodução

Publicado 23/06/2022 08:21

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta quarta-feira (22), o pai do menino Gabriel Calebe Silva do Céu Machado, de 9 anos, encontrado morto dentro de casa , na manhã da última terça-feira (21), em Irajá, na Zona Norte. Agentes da especializada cumpriraram contra Marco Antônio do Céu Machado, de 56 anos, um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Rio pelo crime de homicídio qualificado.

O corpo do menino foi encontrado sem sinais de violência , enrolado em um cobertor, dentro de casa, na Rua Capitão Aliatar Martins. Na ocasião, o pai acioniou a Polícia Militar e, após perícia da Delegacia de Homicídios, foi levado para prestar depoimento. Além dele, duas tias de Gabriel Calebe também compareceram à especializada para dar esclarecimentos. Vizinhos contaram nas redes sociais que o pai tinha a guarda da criança e que tomava remédios para esquizofrenia.

De acordo com a Polícia Civil, Marco Antônio era investigado pela morte. Após ouvirem testemunhas, os agentes reuniram informações que apontaram o homem como autor do crime. A especializada então pediu a prisão temporária, que foi acatada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) e expedida pela Comarca da Capital no Plantão Judiciário. O pai da criança foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.