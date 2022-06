Corpo de Gabriel Caleby, de 9 anos, foi levado para o IML do Centro - Arquivo / Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 21/06/2022 18:14 | Atualizado 21/06/2022 18:28

DIA no Instituto Médico Legal (IML) da região central do Rio, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) aguarda o resultado do exame de necropsia para identificar se houve envenenamento por terceiros ou se ele ingeriu alguma substância.

Rio - A Polícia Civil não encontrou sinais de violência no corpo do menino Gabriel Caleby, de 9 anos, encontrado morto dentro de casa , na manhã desta terça-feira (21), em Irajá, na Zona Norte do Rio. Conforme apurado pelono Instituto Médico Legal (IML) da região central do Rio, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) aguarda o resultado do exame de necropsia para identificar se houve envenenamento por terceiros ou se ele ingeriu alguma substância.

O pai de Gabriel, Marco Antônio do Céu Machado, que acionou a Polícia Militar de manhã, prestou depoimento na DHC, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi liberado. Outras duas tias do menino também compareceram à especializada para dar esclarecimentos, mas saíram pelos fundos, sem falar com a imprensa.

Informações iniciais apontam que Marco aparenta sofrer de transtornos psicológicos e estava cuidando do filho no dia de sua morte. Gabriel foi encontrado enrolado em um cobertor, na cama da casa do pai.