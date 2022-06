Parlamentar contou que estava chegando ao Hospital Adão Pereira Nunes para dar um plantão, quando foi abordado - Reprodução / Portal D3

Parlamentar contou que estava chegando ao Hospital Adão Pereira Nunes para dar um plantão, quando foi abordadoReprodução / Portal D3

Publicado 21/06/2022 22:34 | Atualizado 21/06/2022 23:24

Rio – Um vídeo publicado na última segunda-feira (20), que vem circulando nas redes sociais, mostra o momento em que o carro do vereador de Mangaratiba, Dr. Mair (Republicanos), foi alvejado por três disparos efetuados por bandidos em Saracuruna, Duque de Caxias.



No vídeo, que possui cerca de um minuto, é possível ver dois homens em uma motocicleta abordando o carro do vereador, que retornava de um plantão do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.



Após perceber a tentativa de assalto, o vereador acelera com o carro em direção à moto e consegue fugir dos bandidos, que atiram contra o veículo. Em um segundo momento é possível constatar quando um dos criminosos volta para buscar o comparsa que atirou contra o carro do vereador. Nenhum dos disparos acertou o parlamentar.

Veja o vídeo: