Secretaria alertou a importância de manter o calendário vacinal atualizadoDivulgação

Publicado 21/06/2022 22:00

Rio – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou um alerta, nesta terça-feira (21), para o aumento de doenças respiratórias em crianças com a chegada do inverno. O alerta se dá pela chegada da estação mais fria do ano que, devido ao clima seco e frio, favorece as infecções em crianças como a gripe, bronquite e pneumonia. Para auxiliar no tratamento dessas doenças, as unidades de Atenção Primária realizam os primeiros cuidados no atendimento aos casos, com acompanhamento da evolução do quadro.



No mesmo dia do início do inverno, 21 de junho, é celebrado também o Dia Nacional de Controle da Asma, reforçando ainda mais os cuidados com infecções respiratórias comuns nesta época do ano. A maioria das doenças respiratórias típicas da estação, são causadas por um vírus, e, são mais suscetíveis em crianças menores de dois anos.



"Essas crianças ainda estão com o sistema imunológico em desenvolvimento, portanto, são mais sensíveis a infecções respiratórias. Os sinais de alerta mais comuns são vômitos, sonolência, cansaço, irritabilidade, prostração, febre persistente e dificuldades para beber líquido ou mamar no peito, e tomar os remédios receitados. Apresentando esses sintomas, o responsável deve procurar imediatamente uma clínica da família ou centro municipal de saúde. Após os primeiros cuidados, deve retornar com a criança para uma reavaliação ou se houver sinais de piora no quadro, além de utilizar os medicamentos prescritos de forma orientada", explica a pediatra e gerente da área técnica da Saúde da Criança e do Adolescente, da SMS, Fernanda Dias.



Devido ao frio, as pessoas buscam se aquecer em ambientes fechados e menos ventilados, que acabam favorecendo a transmissão do vírus. Para prevenir essas infecções, é recomendado que as crianças evitem contato com pessoas resfriadas e locais com grandes aglomerações.



Para as mães lactantes, é importante o reforço no aleitamento materno da criança, seguindo uma alimentação saudável compatível com a idade. É fundamental manter, como rotina, o acompanhamento pediátrico na unidade básica de saúde de referência, a partir da primeira semana de vida da criança. Caso necessário, as unidades de emergência estão disponíveis para a assistência de pacientes que apresentem sinais de gravidade.



A secretaria também alertou para a importância de manter o calendário vacinal atualizado, a fim de prevenir síndromes respiratórias. A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças de 5 a 11 anos em todas as unidades de Atenção Primária do município, além da vacinação contra a gripe, para crianças a partir de 6 meses.



As demais vacinas de rotina são ofertadas durante todo o ano, como as que protegem contra meningite, pneumonia, sarampo, caxumba, rubéola, entre outras.