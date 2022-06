Policiais do Bope estavam sendo espionados por duas mulheres - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/06/2022 21:19 | Atualizado 21/06/2022 21:32

Rio - A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (21) duas mulheres suspeitas de espionar a saída de equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e repassar informações para criminosos, em tempo real, sobre o destino dos policiais.

A espionagem de Carolina Teixeira da Silva e Keley Cristina Domingos dos Santos foi descoberta quando viaturas do Bope saiam do batalhão, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, com destino à comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, para uma operação contra o tráfico de drogas na região. A informação foi obtida pelo RJTV2, da TV Globo.

Mulheres são presas por espionar o Bope e passar informações para traficantes do Rio

Os agentes perceberam que estavam sendo seguidos por um carro prata e decidiram abordar o veículo. Com as mulheres foram apreendidos seis celulares, sendo que um dos aparelhos fazia uma transmissão ao vivo do percurso dos policiais.

A PM descobriu ainda que Carolina é mulher de um policial militar que está preso - o nome dele não foi revelado. Além disso, uma das criminosas morava de frente para o batalhão, em Laranjeiras, o que facilitava a prática da espionagem.

Carolina e Keley foram levadas para a 11ª DP (Rocinha), onde estão presas. A investigação para localizar e prender o restante da quadrilha envolvida no esquema está em andamento.