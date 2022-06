Defensora pública aposentada é investigada após chamar entregadores de 'macacos' - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/06/2022 20:29 | Atualizado 21/06/2022 20:50

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Investigação Penal Territorial do Núcleo Niterói, denunciou a defensora pública aposentada Claudia Alvarim Barrozo por injúria racial contra dois entregadores que estavam em serviço no condomínio onde ela mora, no bairro de Itaipu, em Niterói. A denunciada chamou os entregadores de "macacos", entre outras ofensas , após se irritar pelo fato de a van de entrega estar estacionada em uma local que impedia a saída de seu carro.