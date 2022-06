Com ele os agentes apreenderam uma réplica de pistola - Segurança Presente / Divulgação

Publicado 21/06/2022 18:57 | Atualizado 21/06/2022 19:37

Rio - Policiais do Barra Presente prenderam na tarde desta terça-feira (21) um homem na entrada do Shopping Downtown, na Avenida das Américas, Barra da Tijuca Zona Oeste da cidade, suspeito de tentar realizar uma 'saidinha de banco' no estacionamento do Freeway Center, também na Avenida das Américas.

De acordo com os agentes, o criminoso estava armado com uma réplica de pistola e revelou que tinha informações a respeito de uma idosa que sacaria uma grande quantidade de dinheiro. O homem disse ainda que teria errado o veículo em que a vítima estava e, ao perceber o engano, rendeu um outro motorista e o obrigou a dar fuga.

Para fugir do trânsito em direção à Linha Amarela, o suspeito fez o retorno pelo shopping, mas ao parar na cancela do estacionamento, o dono do carro aproveitou e pulou do veículo. A ação chamou a atenção dos pedestres e dos agentes do Barra Presente, que realizam a prisão no local. A ocorrência foi encaminhada para a 16ªDP (Barra da Tijuca) e o homem foi autuado por roubo.