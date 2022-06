Cachorro desnutrido tammbém foi encontrado na casa de criminoso - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/06/2022 18:47 | Atualizado 21/06/2022 18:48

Rio - Um criminoso identificado como Pedro Ferreira da Cruz, de 29 anos, foi preso em casa, no bairro Engenho Novo, na Zona Norte da cidade, na tarde desta terça-feira (21), por maus-tratos contra animais. De acordo com as primeiras informações, o rapaz maltratava dois cachorros que moravam com ele. Um deles, inclusive, foi encontrado morto.

De acordo com agentes que estiveram no local, a prisão só foi possível após denúncias anônimas feitas atráves do ex-secretário Estadual de Agricultura, Proteção de Bem-Estar Animal, Marcelo Queiroz, que acionou a 11ªDP (Rocinha), e a Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. Investigações apontam que Pedro já teve várias passagens pela polícia, como: tráfico de drogas, explosão, formação de quadrilha, invasão de domicílio, furto a transeunte, vias de fato, ameaça, entre outras.

Equipes informaram ainda que a casa onde os cachorros estavam se encontrava em total condição de insalubridade, com muita sujeira e que não foram encontrados potes de ração e água para os animais.

Policiais disseram também que o cachorro encontrado vivo estava com a saúde completamente debilitada. Ele foi conduzido para o veterinário e recebeu os devidos cuidados. Agentes acreditam que ele estava se alimentando das próprias fezes. Em seguida o animal será levado para um lar temporário.