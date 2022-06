Vítima foi socorrida por sua família e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 21/06/2022 17:54 | Atualizado 21/06/2022 18:36

Rio - Um policial militar reformado foi baleado no rosto, nesta terça-feira (21), durante uma tentativa de assalto em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Gilson Darays Baracho foi atingido por um tiro ao ser abordado na porta de casa, na Rua dos Banguenses.



Segundo a corporação, o 14º BPM (Bangu) foi acionado para a ocorrência. Gilson foi socorrido por familiares e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado dele é considerado grave.

A Polícia Civil investiga o crime. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar o autor do disparo.