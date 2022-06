Universidade chegou a cancelar suas atividades após o ataque - Cléber Mendes / Agência O Dia

Universidade chegou a cancelar suas atividades após o ataqueCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 21/06/2022 17:06 | Atualizado 21/06/2022 17:30

DIA que o rapaz responde por injúria, difamação, ameaça, perseguição, calúnia e divulgação de conteúdo íntimo. "Eu tenho horas de gravações que mostram as coisas que ele me dizia. Era todo dia. Ele estava totalmente descontrolado e obcecado", afirma. Rio - A ex-namorada do aluno que ameaçou atacar a Unirio da unidade da Urca, Zona Sul da cidade , no último domingo (19), diz ter diversos processos criminais contra ele. Julia Jolie, como prefere se identificar, disse aoque o rapaz responde por injúria, difamação, ameaça, perseguição, calúnia e divulgação de conteúdo íntimo. "Eu tenho horas de gravações que mostram as coisas que ele me dizia. Era todo dia. Ele estava totalmente descontrolado e obcecado", afirma.

Ela cita ainda que o relacionamento começou em outubro de 2021, mas durou apenas um mês pelo fato dela perceber que ele não era uma pessoa estável.

"Nós viramos amigos em 2018. Eu morava em Botafogo e às vezes ia para a Urca. Nessa época ele namorava uma outra menina. Ele me contava tudo sobre a vida dele. Teve uma vez que ele terminou o namoro e surtou comigo dizendo que ia me bater se me visse na rua, aí eu o bloqueei", ressalta.

Julia continua dizendo que após um ano do acontecido, o estudante viu uma postagem dela nas redes sociais na qual ela informava que estava enfrentando uma crise de bipolaridade e psicose.

"Ele viu que eu estava assim (em tratamento) e veio falar comigo. Ele se fez de bonzinho para mim e para minha mãe, frequentava minha casa e tudo mais. Eu estava doente, em um momento frágil. Quando eu voltei para a realidade lembrei que ele já tinha surtado uma vez comigo e não parecia um cara legal. Foi a hora que eu decidi terminar o namoro. Um mês depois eu voltei com meu ex-companheiro, ele descobriu e começou a surtar", afirma.



A mulher detalha ainda como eram feitas as ameaças. Em áudios enviados à vítima, e que a reportagem teve acesso, o rapaz diz: "Fica online, vagabunda. Aproveita e vai na polícia". "Eu sei que você nunca vai cometer sudoku (suicídio) por vergonha de todo mundo saber que você é uma p..., desgraçada, manipuladora, vingativa (...) psicopata nunca se mata. Mas tudo bem, fica bem vivinha para ter uma vida de m...", disse o criminoso.

Ao finalizar, Julia acredita que ele tem uma doença mental tratável, pois os surtos só acontecem quando ele para de tomar remédios.

"A pessoa maníaca fica impulsiva, com raiva, agitada e com muita energia para fazer coisas sem sentido. Se ele fosse mesmo psicopata, não faria ameaças públicas. Ele iria lá e faria (ataque à Unirio). Acho que ele faz isso publicamente para que alguém veja e pare ele. No fundo acho que não é algo que ele quer. É algo que está controlando ele. A doença tomou conta dele", completa.