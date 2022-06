Alice sonha com carreira na música desde a infância - Arquivo Pessoal

Publicado 21/06/2022 17:09 | Atualizado 21/06/2022 17:34

Rio - A jovem Alice K não imaginava que um momento de descontração dentro do ramal Japeri dos trens, na noite de 25 de março deste ano, uma sexta-feira, mudaria sua vida. A cantora se apresenta nos vagões da SuperVia desde 2016, mas na ocasião, uma performance da música "Envolver", de Anitta, foi registrada por passageiros e viralizou no aplicativo TikTok, acumulando mais de 6,1 milhões de visualizações.



Grávida na época, a artista contou que voltava para casa no último trem com o marido, que também é músico, por volta das 23h, e notou a animação para o fim de semana dos passageiros, que pediram que o casal se apresentasse para eles. Após várias músicas, um grupo de jovens pediu para que Alice cantasse o então o mais recente sucesso em espanhol de Anitta.



Mesmo ainda aprendendo a letra da música, a jovem atendeu ao pedido e, no momento em que fazia sua performance, um passageiro decidiu a acompanhar com a coreografia que, à época, tinha se tornado viral nas redes sociais. "Na hora que chegou o refrão, o menino levantou do banco e fez a dancinha na minha frente. Foi uma loucura no vagão todo, todo mundo achando super legal e filmaram isso", afirmou a cantora.

Confira o vídeo abaixo.





Alice relata ainda que chegou a comentar a situação em suas redes sociais e lamentou não ter tido acesso aos vídeos que foram gravados. Mas, no domingo seguinte (27), uma amiga contou que um vídeo dela havia viralizado no TikTok. O perfil pertencia ao jovem que fez a coreografia durante a apresentação da artista e o vídeo, durante a manhã, já tinha cerca de 50 mil visualizações. Até o fim do mesmo dia, já passava de um milhão. Com a repercussão, o rapaz decidiu passar a conta na plataforma para a cantora.



Na manhã da segunda-feira (28), Anitta compartilhou a apresentação nos stories do próprio Instagram. "Por volta das 11h, uma outra amiga me ligou e disse: "Alice, você viu os stories da Anitta hoje?". Eu fui olhar na hora e ela tinha postado o meu vídeo nos stories. Depois que isso aconteceu, explodiu. Começaram a perguntar quem era a grávida do trem, a me chamar de Anitta do trem, de Rihanna do trem, porque na mesma época, a Rihanna também estava grávida. Ela (Anitta) não chegou a falar nada, mas só pelo fato dela ter postado o vídeo, já me deu uma moral absurda".



No mesmo perfil da rede social, o 'dançarino' compartilhou outros dois vídeos de Alice cantando no trem, no mesmo dia, sendo um deles da música "Girl From Rio", também de Anitta, e "Leave The Door Open", do grupo Silk Sonic, composto pelos astros Bruno Mars e Anderson .Paak, vencedores de quatro prêmios Grammy este ano. A última performance, já conta com mais de 130 mil visualizações. No último dia 18, .Paak compartilhou o vídeo em seu Instagram.





"É uma coisa que eu não tenho nem mais reação. Quando a Anitta compartilhou, eu chorei, me tremi toda, e agora eu não consigo nem explicar. Eu estava na casa do meu sogro e quando abri o Instagram, estava lá: "Anderson .Paak compartilhou o seu vídeo". É o cara que canta a música que eu canto no trem, vencedor do Grammy. É tanta informação junta que eu só consigo agradecer. É um reconhecimento gigantesco quando o cantor da música que você gosta, de alguma forma, reconhece seu trabalho e sua voz. É incrível", celebrou Alice, que também falou sobre o apoio que vem recebendo.



"O mais legal é que o vídeo continuou viralizando, porque várias páginas de meme me compartilharam. Foi muito legal ver páginas de rap, que não têm nada a ver com o meu estilo, por verem que eu sou artista de rua, começaram a se juntar para apoiar o meu trabalho. Várias páginas de rap, trap e funk também compartilharam o meu vídeo".



Sonho com carreira musical começou na infância



Apesar de ter começado a se apresentar nos trens em 2016, o sonho da jovem em seguir carreira na música vem desde a infância. Nascida no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, Alice de Oliveira Pinto, de 26 anos, lembra que teve uma infância humilde na comunidade e sempre frequentou escolas públicas. Desde os cinco anos de idade, ela já demonstrava talento, mas sempre foi incentivada a buscar uma carreira diferente, por meio dos estudos.



"Sabemos que viver de música não é fácil, então, é muito difícil para um pai e uma mãe falar assim: "vai viver de música, vai dar tudo certo". Só se for um pai que realmente tenha essa compreensão de que quando você tem um sonho, você tem que seguir seu sonho. Então, quando eu era criança, meus pais não me incentivaram na música, me incentivaram academicamente. Eu fazia aquelas Olimpíadas de Matemática, tenho medalha de ouro do Rio e de bronze do Brasil. Eu era a nerd da matemática e pensava em ser professora de matemática", contou a cantora.



Aos 11 anos, quando se juntou ao coral de adolescentes de uma igreja do Complexo, o desejo de cantar profissionalmente reacendeu. "Foi a primeira vez que cantei com um microfone, em público, para várias pessoas", lembrou. Durante a adolescência, ela passou a integrar bandas de rock. Aos 16, ela deixou a casa dos pais e se casou. Com 18 anos, ela teve o primeiro filho e teve que abandonar a carreira de cantora, passando a trabalhar com telemarketing.

Em 2016, ela se separou e começou a cantar nos trens. Mas, as apresentações duraram pouco, já que a jovem viu a necessidade de ter um emprego fixo para sustentar o filho e voltou ao telemarketing. Os caminhos de Alice com a música só voltaram a se cruzar há dois anos, quando ela foi demitida, no final de 2019. "Eu pensei: "poxa, vou começar o ano de 2020 desempregada, sem saber o que fazer, ainda procurando emprego, ou posso tentar voltar com o trem. Perguntei para alguns familiares o que eles achavam, pensei bem e decidi voltar para o trem".



Com o dinheiro da recisão, ela comprou uma caixa de som, microfone e pedestal para suas apresentações. Atualmente, a cantora está afastada das atividades para cuidar do filho recém-nascido, mas, os sonhos de alcançar o sucesso não pararam. "Eu espero, de verdade, que com essa mídia que eu estou tendo, que possa aparecer algum empresário ou até a própria Anitta, se ela quiser me ajudar, para eu entrar nesse meio musical, que é tão difícil. Eu amo cantar no trem, mas eu não quero passar a minha vida toda só nisso. Eu acredito que eu tenho potencial para ser uma grande cantora, lançar um álbum, gravar clipes. Para isso, eu preciso de uma oportunidade. Eu espero que aconteça em breve", confessou a artista.

Morando Guadalupe, também na Zona Norte, a cantora acredita que conquistando o estrelato ou não, é importante seguir os sonhos e fazer o que ama. "Eu sei que é clichê, mas não desista dos seus sonhos e faça aquilo que você ama. Não necessariamente todo mundo vai virar um pop star, vai aparecer na TV. Eu já encontrei a minha realização pessoal. O importante é você amar o que você faz. Se você ama o que você faz, que você faça isso de coração aberto, sabendo que vai alcançar pessoas, independente de ser mega famosa ou se só é conhecida no seu bairro, na sua escola. Eu sempre falo que canto para uma, duas pessoas no vagão, da mesma forma que cantaria no palco do Rock In Rio".