Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas 579 prisões por roubo, furto, depredação, desacato e importunação sexual, além de cerca 1.400 multas por evasão de passagens - Divulgação

Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas 579 prisões por roubo, furto, depredação, desacato e importunação sexual, além de cerca 1.400 multas por evasão de passagensDivulgação

Publicado 21/06/2022 16:43

Rio - Agentes do programa BRT Seguro realizaram, nesta terça-feira (21), durante operações de rotina, quatro prisões pela cidade do Rio. As prisões aconteceram em estações do BRT na Zona Oeste e em Copacabana, na Zona Sul da cidade.

No fim da manhã, o Centro de Controle do BRT acionou uma das patrulhas após flagrar um homem furtando 150 metros de fios elétricos na estação Ventura, em Jacarepaguá. Após a ação, o homem fugiu do local em direção ao terminal do Recreio, onde foi encontrado pelos agentes. O criminoso, não identificado, foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Na tarde desta terça-feira, dois homens e uma mulher foram abordados por agentesdo programa Rio+Seguro durante um patrulhamento de rotina, em Copacabana. Após a revista, foram apreendidas uma faca, um talão de cheques, um cachimbo para consumo de crack e dois telefones celulares sem procedência. Os três foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), onde foi constatado que, ao todo, já possuíam 12 passagens pela polícia.

"A efetividade de programas como o BRT e o Rio+Seguro, assim como outras iniciativas da Seop, nos colocam como importantes agentes de segurança pública, dentro do que cabe a ação do município. Permaneceremos realizando esse trabalho para fazer do Rio uma cidade mais segura e ordenada", ressaltou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas 579 prisões por roubo, furto, depredação, desacato e importunação sexual, além de cerca 1.400 multas por evasão de passagens.