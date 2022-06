O Parcão do Gabinal - iniciativa da subprefeitura de Jacarepaguá e da Comlubr - fica na Estrada do Gabinal, na Freguesia - Divulgação

Publicado 21/06/2022 14:45

Rio - A subprefeitura de Jacarepaguá inaugurou, na noite desta segunda-feira (20), o Parcão do Gabinal, área de lazer destinados aos pets na Estrada do Gabinal, Freguesia, Zona Oeste do Rio. A ideia é uma homenagem ao cãozinho Shurastey e ao seu tutor, o influenciador Jesse Koz, mortos em um acidente de carro nos Estados Unidos, em maio desse ano . O trabalho é da subprefeitura de Jacarepaguá e da Comlurb, responsável pelo trabalho montagem.

O Parcão do Gabinal conta com obstáculos para compor um circuito dos cachorros, manilhas ilustradas em temática de “pets”, além de bancos de madeira e bancos e mesas de concreto para os tutores. O alambrado (tela) também foi restaurado, cercando a área onde o parque foi instalado.

Talita Galhardo, subprefeita, não esconde suas próprias razões para homenagear o cão e seu tutor. "Eu amo cachorros. Minha família e eu sempre tivemos adotados. O Parcão está lindo e estou muito feliz. Tudo o que eu puder fazer pra melhorar a vida dos doguinhos na região, eu vou fazer", contou. Talita aproveitou também para anunciar revitalizações do Parcão da Rua Geminiano, no mesmo bairro, como melhorias na estrutura e novos brinquedos para os animais.



O presidente da Comlubr, Flávio Lopes, também comentou sobre o projeto. "Assim que soubemos da vontade da Talita de fazer essa homenagem ao cãozinho e seu tutor, nos colocamos inteiramente à disposição para montar esse Parcão no prazo mais rápido possível. É uma ótima área de convivência para os pets e seus donos", elogiou.



Yamin Miranda e Camila Mérola, empresárias do ramo de hotel para pets, levaram Kira, Brisa e Malu para aproveitar o espaço. Segundo Yasmin, os cachorros ficam mais felizes quando brincam no parque, além de gastarem mais energia e consequentemente dormirem melhor. Para Camila, a área de lazer é "excelente" e veio em boa hora, já que a região conta com muitos moradores que têm pets e pediam um espaço para eles.



"Eu vou vir sempre. Moro perto, então posso trazer mais cães. A partir do momento que eles saem de casa eles ficam menos estressados. É ótimo", explica Camila.