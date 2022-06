Rodrigo foi preso por agentes da 72ªDP (São Gonçalo) nesta segunda (20) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 21/06/2022 14:31 | Atualizado 21/06/2022 14:32

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta segunda-feira (20), um homem acusado de um assassinato em São Gonçalo, em 2016. Rodrigo Lima dos Santos, de 26 anos, foi encontrado no bairro Eldorado, em Maricá, Região Metropolitana do Rio.

Segundo os agentes, Santos e um outro homem, que não teve o nome divulgado, mataram e atearam fogo em uma pessoa no bairro Mutondo. De acordo com a investigação, o crime foi motivado por uso de drogas próximo a casa dos autores. Ainda conforme a polícia, Rodrigo teria atirado na cabeça da vítima enquanto o comparsa dava pauladas na mesma região. Na sequência, eles colocaram fogo no corpo.

Contra o acusado, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde fica à disposição da Justiça.