Cariocas aproveitaram dia de sol no Leblon, Zona Sul, para passear com seus pets. Na foto, Rafael Lima brincando na areia com seus cachorros, Kailu e Bailey - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 21/06/2022 14:42

Rio - O inverno no Rio começou nesta terça-feira (21), às 6h14, e seguirá sem previsão de chuva durante a semana. De acordo com o Alerta Rio, até esta sexta-feira o sol irá aparecer com poucas nuvens e as temperaturas irão subir, ficando na casa dos 30º C.

Nesta terça, o tempo permaneceu ensolarado e com poucas nuvens, e levou muitos cariocas à praia para brincar nas areias com seu pets. Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 15º C e máxima de 30º C durante o dia.

Na quarta-feira, o sistema de meteorologia da cidade aponta que o tempo seguirá firme, com poucas nuvens, e temperaturas mais elevadas, chegando a casa dos 32º C, com mínima de 16º C. Já na quinta e sexta, o clima deve seguir com céu aberto e temperaturas altas, com máxima de 33º C e mínima de 16º C.

No sábado, o tempo torna a ficar nublado, e há possibilidade de chuva fraca a moderada durante a noite. De acordo com o Alerta Rio, nesse período, a passagem de uma frente fria pelo oceano fará com que os termômetros voltem a despencar para a máxima de 25º C e mínima de 15º C.

"Esse mês de junho, julho e agosto tem como características temperaturas mais amenas. Esse é o período mais seco do ano, menos chuvoso e geralmente essas chuvas são causadas pela passagem de frente frias, que são fraca, mas as vezes chegam com uma maior intensidade. Atrás dessas frentes frias vêm as massas de ar frio, que dependo de sua intensidade podem causar declínios acentuados das temperaturas", explicou o meteorologista chefe do Alerta Rio, Milton Moraes, sobre a climatologia do inverno no Rio.

De acordo com Moraes, nesta terça-feira, durante a madrugada, a menor temperatura registrada foi de 14,7º C no Alto da Boavista. O meteorologista também revelou que a menor temperatura dos últimos cinco anos no Rio foi 9,3º C no mesmo local, em julho do ano passado.

Almerindo Marinho, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Rio, esclareceu ao DIA que durante todo esse inverno o prognóstico de chuva deve ficar próximo ou ligeiramente abaixo da média, além da chegada de uma massa de ar polar, que provocará queda de temperatura. "A redução de chuva é bem significativa e o clima é sempre mais seco do que nas outras estações do ano. A umidade do ar poderá chegar até 20% no período da tarde", completou.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci