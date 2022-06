PMs realizam diligências no entorno da estação de trem da região e no interior da comunidade Bandeira 2, em Del Castilho - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/06/2022 07:08 | Atualizado 22/06/2022 11:46

fotogaleria Rio - A Polícia Militar faz, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma operação na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, agentes do 3ºBPM (Méier), com auxílio do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) e do Comando de Operações Especiais (COE), realizam diligências no entorno da estação de trem da região e no interior do bairro.

Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos.

A reportagem do DIA esteve no local e flagrou muito lixo acumulado nos arredores da estação de trem. Procurada, a SuperVia informou que apesar de não ser atribuição de uma concessionária de transporte, eles utilizam trens de manutenção para realizar um trabalho periódico de recolhimento do lixo doméstico despejado indevidamente na linha férrea, a fim de evitar bloqueios da via férrea.

"Entre os resíduos não relacionados à operação e manutenção dos trens estão móveis, eletrodomésticos, plásticos e embalagens, descartados irregularmente por moradores de comunidades vizinhas ao sistema ferroviário", disse.

Segundo a concessionária, os valores gastos com a retirada desse lixo são recursos que poderiam estar concentrados apenas na prestação do serviço ferroviário.

"No ano de 2021, por exemplo, a SuperVia gastou cerca de R$ 721 mil com o recolhimento de 1.977 toneladas de lixo doméstico. A empresa constantemente solicita a adoção de providências por parte dos municípios, que detém responsabilidade pelo serviço público de limpeza urbana e recolhimento de resíduos descartados pela população".

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) também foi procurada, mas até o momento não retornaram.

Por conta da operação, aclínica da família Barbara Starfield mantém o atendimento à população e realiza consultas agendadas para hoje. Apenas atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as escolas da região estão atendendo normalmente, sem alterações.

Malha ferroviária

A operação "Estação Segura" entrou em vigor após o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciar um conjunto de ações no sistema ferroviário e a suspensão das negociações com a concessionária que administra o transporte.