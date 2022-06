Polícia fechou um bingo clandestino em Itatiaia - Divulgação

Publicado 23/06/2022 06:34 | Atualizado 23/06/2022 06:35

fotogaleria Rio - Policiais militares da Corregedoria, através da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, interditaram na noite desta quarta-feira, um bingo clandestino, em pleno funcionamento, na Rua Fábio Conde, no Centro de Itatiaia, no Sul Fluminense.

Segundo a corporação, os agentes foram verificar a denúncia e, ao chegar no estabelecimento, encontraram 10 máquinas caça-níqueis, uma máquina utilizada para o jogo do bicho, resultados de jogos do bicho e R$ 1.609,00 em espécie.

Os jogadores, o responsável pelo local e os materiais apreendidos foram encaminhados para 99ªDP (Itatiaia).