Bruno Cunha, vice-presidente de Estratégia, Governança e Inovação do Proderj, Mauro Farias, presidente do Proderj, Rodrigo Xavier, vice-presidente de Governo Digital e Diego Henrique, vice-presidente de administração - Divulgação

Bruno Cunha, vice-presidente de Estratégia, Governança e Inovação do Proderj, Mauro Farias, presidente do Proderj, Rodrigo Xavier, vice-presidente de Governo Digital e Diego Henrique, vice-presidente de administraçãoDivulgação

Publicado 22/06/2022 21:56 | Atualizado 22/06/2022 22:33

Rio - O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) recebeu, nesta quarta-feira (22), o prêmio de entidade estadual de tecnologia da informação e comunicação que mais avançou, durante o último ano, no ranking que mensura a implantação do governo digital entre os estados do país. Promovido pela ABEP-TIC, associação que reúne órgãos estaduais de TIC de todo país, a premiação aconteceu durante a 3ª edição do Workshop ABEP e do Seminário ABEP de Gestão, que acontecem esta semana em Brasília.

A ação ressalta o avanço da autarquia, que vem colocando a tecnologia a serviço da gestão pública e do cidadão fluminense, buscando sempre a eficiência e a transformação digital do Estado. O Rio de Janeiro também conquistou o primeiro lugar geral na categoria que avalia a normatização sobre modernização para a oferta de serviços públicos.



O Proderj participou de um rigoroso processo de avaliação, com mais de 35 critérios, contemplando temas como a capacidade para a oferta digital de serviços, a oferta de serviços digitais e a normatização sobre modernização para a oferta de serviços públicos. Este ano, também foram avaliadas as inovações trazidas pelas Leis Federais 14.063/2020 (Assinaturas Eletrônicas) e 14.129/2021 (Governo Digital e Eficiência Pública), bem como a oferta digital em áreas como Educação, Saúde e Direitos Humanos.

A premiação do Índice ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais tem o objetivo de mensurar se os principais serviços disponibilizados pelos governos estaduais são por meios digitais e se essa oferta está de acordo com as melhores práticas do Governo Digital, em conformidade com a legislação vigente.



"Essa é mais uma grande conquista da gestão do governador Cláudio Castro após um ano da sua posse. Destaco todo apoio do governador e do secretário de Comunicação Social, Igor Marques, grandes entusiastas do tema Governo Digital e que nos incentivam diariamente a entregarmos ao cidadão um Estado totalmente digital. Hoje estamos presentes nos principais debates nacionais sobre o assunto através da ABEP-TIC. O Rio de Janeiro, que antes era o 16° no ranking nacional que mensura a entrega de serviços digitais, atualmente já está no top 10. A meta é avançarmos ainda mais nas próximas avaliações. Compartilho esse prêmio com os servidores do Proderj, que trabalham intensamente para transformação digital do Estado, sempre com objetivo de modernizar a gestão e colocar a tecnologia, de forma fácil, ágil e segura, para a população", destacou o presidente da autarquia, Mauro Farias.



Como exemplo de entrega na área de Governo Digital, o Estado lançou, em maio, seu portal integrado de serviços digitais, primeira ação do Programa RJ Digital.

O canal oferece mais de 1,3 mil serviços digitais à população fluminense. Neste endereço, o cidadão pode consultar a situação da carteira de habilitação e do IPVA, acompanhar o desenvolvimento do filho na escola, abrir empresa como Microempreendedor Individual e fazer reclamação junto ao Procon-RJ, entre outros atendimentos.

Se o internauta for servidor público, ele consegue acessar contracheques e informes de rendimento. A iniciativa foi desenvolvida pelo Proderj em parceria com a Subsecretaria de Estado de Comunicação Social. Uma das inspirações para o RJ Digital foi o modelo usado pelo governo da Estônia, reconhecido como um dos países mais digitais do mundo.