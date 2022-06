Como era a loja antes do incêndio - Reprodução / Google

Publicado 22/06/2022 19:49 | Atualizado 22/06/2022 21:48

Rio - Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (22), uma loja de bicicletas elétricas, a 'Lev Bicicletas', na Rua Capitão Salomão, no Humaitá, Zona Sul da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da região foi acionada por volta das 19h e fogo foi controlado às 19h30. Não houve vítimas no local.

Ainda não há informações do que teria causado as chamas.