João Pereira, de 42 anos, acabou morrendo no local - Reprodução

Publicado 22/06/2022 19:42 | Atualizado 22/06/2022 20:12

Rio – Um operário morreu, na tarde desta quarta-feira (22), vítima de um acidente causado por um caminhão em uma obra para construção de seis moradias em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

João Pereira, de 42 anos, foi atingido pelo caminhão na Alameda Acapulco, no bairro Jardim Primavera, enquanto trabalhava e, acabou morrendo no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.