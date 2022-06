Bolhas apareceram primeiro na testa e depois foram se espalhando pelo rosto da moradora de Itaguaí - Arquivo Pessoal

Bolhas apareceram primeiro na testa e depois foram se espalhando pelo rosto da moradora de ItaguaíArquivo Pessoal

Publicado 22/06/2022 18:25 | Atualizado 22/06/2022 20:27

Rio - O caso suspeito de varíola dos macacos em Itaguaí foi descartado nesta quarta-feira (22) pela prefeitura da cidade. De acordo com o prefeito Rubem Vieira de Souza, o caso foi analisado pela Secretaria de Estado de Saúde. A mulher, que continua em isolamento no Hospital Municipal São Francisco Xavier, disse que foi avisada sobre o resultado, mas que ainda não recebeu os exames.



Conforme a Prefeitura de Itaguaí, a gestão municipal está tomando todos os cuidados com a sua população em relação à doença.



"A paciente gravou um vídeo distribuído nas redes sociais no qual apontava bolhas em seu corpo e suspeitou que pudesse ser a doença. No entanto, foi mais um caso descartado no Rio de Janeiro. Das 17 notificações sobre possíveis contaminados até agora no estado do Rio de Janeiro, 2 foram confirmadas, 5 estão em análise e 10 acabaram descartadas. A prefeitura segue todos os cuidados no trato da paciente em busca da solução definitiva para o caso", informou a prefeitura por meio de nota.



Ainda internada, a paciente diz que ainda sente muitas dores, sendo tratada com soro, dipirona e remédios para dormir. Ainda segundo ela, as manchas mudam de cor, formato e não param de crescer pelo corpo.



“Hoje (nesta quarta), havia perguntado quantos dias demorava a chegar ao diagnóstico da doença. Eu fiz vários exames. De manhã veio uma mulher e disse que o diagnóstico poderia chegar em três dias. Quando foi à tarde, essa mesma mulher apareceu com uns papéis dizendo que havia chegado meu diagnóstico. Que tinha dado negativo, mas me manteria em isolamento por enquanto. Só que não vi o resultado nem os papéis que estavam com ela”, disse a paciente.



"Me sinto com muitas dores na cabeça, no corpo. Essas glândulas doem muito. Além de febre. Eu tento segurar o máximo que eu posso. Estou muito ansiosa, doida para isso acabar logo e eu rever minha família, meus filhos que ficaram em casa", desabafou.



Em uma live nas redes sociais, o prefeito de Itaguaí informou o resultado do exame à população. De acordo com Souza, muitos boatos “mentirosos” se espalharam pela cidade. Ainda segundo ele, as pessoas que espalharam mentiras “serão responsabilizadas judicialmente''.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta quarta-feira, foram realizadas 19 notificações de casos suspeitos de monkeypox (varíola do macaco) no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, dois casos foram confirmados (um paciente residente em Maricá e outro de Londres que chegou ao Rio), um está em investigação e 16 foram descartados. O caso em investigação é de Saquarema.



"O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da SES (CIEVS-RJ) notifica os casos por município de residência dos pacientes. O caso do paciente que mora em Londres foi investigado pelo município do Rio de Janeiro", informou a SES.



De acordo com a Secretaria de Saúde, é importante ressaltar que embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação com esses animais.