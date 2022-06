Alfred Enoch, Taís Araújo e Seu Jorge em 'Medida Provisória' - Mariana Viana

Publicado 22/06/2022 20:46

Rio - O charmoso balneário de Búzios recebe mais uma edição do seu festival de cinema, com uma programação variada e filmes consagrados. O Búzios Cine Festival, uma realização da Funarj e do Governo do Estado e outros parceiros, começa nesta quinta-feira (23) e vai até domingo (26).

O evento traz de volta à cidade uma diversidade de filmes inéditos no Gran Cine Bardot, onde o público poderá assistir às sessões retirando os ingressos 30 minutos antes do início das exibições. As sessões populares estarão de volta no tradicional cinema ao ar livre na Praça Santos Dumont, no Centro, e este ano ganha mais um espaço de exibição: na Praça Cem Braças, ampliando assim o circuito, de forma a proporcionar mais acesso às pessoas que vivem nesse bairro e arredores.



“A gente pretendeu reativar aquilo que interessa para a cidade de Búzios. O festival é importantíssimo e não pode deixar de acontecer. Por isso a Funarj entrou. Para mim, é um orgulho participar e poder ajudar o festival a voltar a funcionar e voltar a criar um clima desse glamour de cinema para Búzios”, afirma José Roberto Gifford, presidente da FUNARJ.



Para a abertura, foi selecionado o longa-metragem francês “O próximo passo”, de Cédric Klapisch, o filme mais visto na França em sua semana de estreia. Também são destaques no Gran Cine Bardot: o filme brasileiro “Minha família perfeita”, de Felipe Joffily, uma comédia com Isabelle Drummond, Zezé Polessa, Rafael Infante, Antonio Calloni e Otávio Augusto; “Ladrão Americano”, de Miguel Silveira; “O bom patrão”, de Fernando León de Aranoa, com Javier Bardem; o argentino “Las Siamesas”, de Paula Hernandez e Valeria Lois, ambas vencedoras do prêmio da Associação de Críticos da Argentina; “Golias”, de Frédéric Tellier; e “Um Herói”, do iraniano Asghar Farhadi, vencedor do Grand Prix no Festival de Cannes de 2021.



Em sessão especial, o documentário “Rio de Ouro”, de Sarah Dupont e Reuben Aaronson, uma produção Amazon Aid Foundation. Como novidade deste ano, um programa de Curtas-metragens, onde público e convidados poderão assistir a produções recentes de jovens talentos, com o objetivo de dar espaço, visibilidade e oportunidade para novos criadores e realizadores. Domingo, às 17h30, no Gran Cine Bardot.



As exibições na Praça Santos Dumont trazem o clima da sala de cinema para o público, com projeções ao ar livre, unindo a população de Búzios em noites de muita diversão e arte. A grande expectativa deste ano é o sucesso de público e crítica “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos. Destaque também para o filme “4x100 - Correndo por um sonho”, de Tomas Portella, produzido pela Gullane e para os sucessos internacionais “Amor Sublime Amor”, de Steven Spielberg, da Disney, e “Sonic 2”, da Paramount.



Ainda na Praça Santos Dumont as crianças contarão com uma programação especial de filmes como “Encanto”, da Disney, e “Meu Amigãozão”, uma animação brasileira da O2Play. Este último também terá exibição na Praça Cem Braças, cuja programação inclui os brasileiros “Correndo Atrás”, de Jeferson De, produzido pela Raccord, e a animação infantil “31 Minutos”, ambos exclusivamente neste local.



26° Búzios Cine Festival



Gran Cine Bardot

23/junho - quinta-feira - ABERTURA



20h00 - O PRÓXIMO PASSO de Cédric Klapisc (FRANÇA)



24/junho - sexta-feira



17h30 - LADRÃO AMERICANO de Miguel Silveira (BRASIL/EUA)



19h00 - MINHA FAMÍLIA PERFEITA de Felipe Joffily (BRASIL)



21h00 - GOLIAS de Frédéric Tellier (FRANÇA)



25/junho - sábado



17h30 - RIO DE OURO de Sarah Dupont e Reuben Aaronson (EUA)



19h00 - LAS SIAMESAS de Paula Hernandez (ARGENTINA)



21h00 - O BOM PATRÃO de Fernando León de Aranoa (ESPANHA



26/junho - domingo



17h30 - MOSTRA CURTAS



O PEIXE de Natasha Jascalevich – Brasil



OURO PARA O BEM DO BRASIL de Gregory Baltz – Brasil



À MARGEM DO UNIVERSO de Tiago Esmeraldo – Brasil



AS NOVAS AVENTURAS DO KAISER de Marcos Magalhães - Brasil



ÚNICA SAÍDA de Sérgio Malheiros – Brasil





19h00 - UM HERÓI de Asghar Farhadi (IRÃ)



21h00 - O PRÓXIMO PASSO de Cédric Klapisch (FRANÇA)



PRAÇA SANTOS DUMONT



24/junho – sexta-feira



19h00 – ENCANTO de Byron Howard e Jared Bush (EUA)



21h30 – AMOR SUBLIME AMOR de Steven Spielberg (EUA)



25/junho – sábado



19h00 - SONIC 2 de Jeff Fowler (EUA)



21h30 - MEDIDA PROVISÓRIA de Lázaro Ramos (BRASIL)



26/junho – domingo



18h00 - MEU AMIGÃOZÃO de Andrés Lieban (BRASIL)



19h30 - 4x100 CORRENDO POR UM SONHO de Tomas Portella (BRASIL)



PRAÇA CEM BRAÇAS



25/junho – sábado



18h00 - MEU AMIGÃOZÃO de Andrés Lieban (BRASIL)



19h30 - 4x100 CORRENDO POR UM SONHO de Tomas Portella (BRASIL)



26/junho – domingo

18h00 - 31 MINUTOS de Alvaro Díaz e Pedro Peirano (BRASIL)



19h30 - CORRENDO ATRÁS de Jefferson De (BRASIL)