Vídeo mostra execução do advogado Carlos Daniel Dias, de 41 anos, no bairro de Cafubá, na Região Oceânica de NiteróiDivulgação

Publicado 22/06/2022 18:47 | Atualizado 22/06/2022 21:10

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prenderam, nesta quarta-feira (22), dois suspeitos de matar o advogado Carlos Daniel Dias, de 41 anos, no bairro de Cafubá, na Região Oceânica de Niterói. Rodrigo Coutinho Palome da Silva e Thiago Domingos da Silva, executaram o advogado em maio deste ano.

Thiago pilotava a motocicleta e Rodrigo, que estava no carona, desferiu os disparos Divulgação

Segundo as investigações, os assassinos estavam em uma moto quando atiraram contra o advogado. Carlos foi morto do lado do seu filho, com quem estava no banco do carona. Thiago pilotava a motocicleta e Rodrigo, que estava no carona, desferiu os disparos.