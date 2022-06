O município registra 37 pessoas aguardando por um leito de enfermaria ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com tempo médio de espera de 62 - Reprodução

Publicado 22/06/2022 20:47

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (22), 45 óbitos e 8.220 casos novos de covid-19. No total, o estado contabilizou 2.300.360 casos confirmados e 74.020 óbitos. A taxa de letalidade do vírus está em 3,22%, 0,3% menor do que a de terça-feira.

Ainda segundo o painel, 2.186.866 pacientes se recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus. O número de internações no Rio chega a 181.596. Apesar de não ter novas atualizações sobre a taxa de ocupação da enfermaria e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o painel aponta que quem precisar de leitos na UTI levará seis horas da solicitação até a reserva. Já na enfermaria é preciso esperar 31 horas para a internação.

Os dados são do Painel Coronavírus, atualizado diariamente. A secretaria lembra que o números de casos e óbitos foram registrados nos sistemas de informação nas últimas 24h, mas não necessariamente ocorreram nesse período.

A Covid-19 na cidade do Rio

Na capital, foram registrados 4.837 casos confirmados da doença nas últimas 24h. São 34 pessoas aguardando vaga por leito de UTI, com um tempo médio de espera de 64h. Nesta quarta-feira, há 157 pacientes internados na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

A capital não registrava um aumento do número de internados desde o início do ano, com a explosão da variante ômicron. No início do mês, dia nove, 122 pacientes internados estavam e cinco esperavam vaga. Um número alto não era visto desde o dia 13 de fevereiro, quando houve o registro de 132 pessoas internadas.