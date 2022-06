Moradores de rua, largados ao relento, passam fome, frio, pegam chuva, dormem em ‘cama de pedra’, e nada se faz - Armando Paiva/ Agência O Dia

Moradores de rua, largados ao relento, passam fome, frio, pegam chuva, dormem em ‘cama de pedra’, e nada se fazArmando Paiva/ Agência O Dia

Publicado 22/06/2022 22:10

Rio - O Encontro Nacional Contra a Fome, realizado pela Ação da Cidadania chega ao último dia, nesta quinta-feira (23/06), com debates e propostas para a solução da fome no Brasil. A ação visa mobilizar pessoas e instituições para fazerem parte do movimento, apoiando campanhas e projetos de entidades que estarão atuando junto ao Pacto, seja fazendo doações ou até mesmo dedicando tempo ao voluntariado.



O último dia do evento também marca o lançamento do "Pacto pelos 15% com Fome", uma convocação da organização à sociedade na luta contra a insegurança alimentar.



"Vamos fazer um pacto para ajudar os 15% dos brasileiros que não têm o que comer. O direito básico à alimentação é garantido pela Constituição, mas hoje parece uma miragem distante. Há quase 30 anos, Betinho mobilizou milhares de voluntários para ajudar 32 milhões de pessoas que passavam fome. A indignação dele, na época, é a mesma que nos move a criar este movimento em 2022. Independente de ideologia, religião ou partido, a fome é inaceitável", disse o diretor-executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo 'Kiko' Afonso.



A plataforma estará disponível nesta quinta-feira, com informações sobre o lançamento do Pacto e como é possível participar do movimento.



Fome no Rio de Janeiro



Dados inéditos sobre a fome no estado do Rio de Janeiro serão divulgados áss 16h, na Plenária Final do evento, sendo um retrato da insegurança alimentar no país quando comparado com a média nacional. Os números são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), e integram o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, que revelou, recentemente, que 33,1 milhões de brasileiros não têm o que comer.



A programação começa às 9h, com o debate "Fome e Justiça: Direito Humano à Alimentação". Em seguida, às 11h, o painel "As Caras da Fome”. Às 14h30, a palestra é sobre "Brasil sem Fome com Comida de Verdade".



O evento vai contar com o lançamento da nova edição da Agenda Betinho, um documento com 92 propostas para o país e suas cinco regiões, para contribuir com a garantia, desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas estaduais e nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional.



O material foi elaborado com diálogo e representações de pesquisadores, agricultores urbanos e rurais, pescadores, ribeirinhos, povos de comunidades tradicionais e de matriz africana, quilombolas, negros, mulheres, indígenas, sindicatos, coletivos, frentes e ativistas.



A Agenda Betinho também é uma forma de ampliar as práticas que a Ação da Cidadania vem trabalhando, com foco no compartilhamento da gestão pública, divulgação de suas atividades e os caminhos de melhoria de seu desempenho. A apresentação está prevista para o final da manhã.



Além da divulgação dos números da fome no Rio de Janeiro, o encerramento também será marcado pela elaboração de um documento, integralmente discutido e ratificado durante os debates, que vai representar o posicionamento e as propostas das instituições presentes, apoiadoras e parceiras da Ação da Cidadania, no combate à fome e seu impacto no país.