Dupla é presa quando transporta drogas e munição de São Paulo para Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 22/06/2022 21:14 | Atualizado 22/06/2022 21:18

Rio - Dois homens acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de munições foram presos nesta quarta-feira (22) por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). De acordo com os policiais, a dupla carregava 3kg de pasta base de cocaína e oito caixas com 50 unidades de munição calibre 9mm, cada. O material vinha de São Paulo e seria levado para a comunidade do Guandu, em Japeri, na Baixada Fluminense, onde atua a maior facção de narcotraficantes do estado.

Segundo informações da Polícia Civil, após levantamento de dados realizado pelo setor de inteligência da DRE e de monitoramento eletrônico, os policiais foram até o município de Belford Roxo, onde Emanuel Florêncio Da Silva, de 33 anos, e Roan Cardoso Ramos Santana de Oliveira, de 31, foram interceptados.

A dupla estava em um automóvel Ford Ecosport. Após a prisão, os acusados foram levados à sede da DRE, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, e autuados em flagrante. As investigações vão continuar para que sejam identificados outros envolvidos na atividade criminosa.

Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, eles foram encaminhados para o sistema prisional onde vão permanecer à disposição da Justiça.