"Hoje, a Polícia Militar do Rio tem o terceiro melhor salário do Brasil e isso é fruto da importância que o governo dá a essa instituição bicentenária", afirmou o Governador Cláudio Castro - Philippe Lima

"Hoje, a Polícia Militar do Rio tem o terceiro melhor salário do Brasil e isso é fruto da importância que o governo dá a essa instituição bicentenária", afirmou o Governador Cláudio CastroPhilippe Lima

Publicado 22/06/2022 17:48 | Atualizado 22/06/2022 17:48



Rio - Na manhã desta quarta-feira (22), as ruas do rio ganharam mais 388 soldados da Polícia Militar. A formatura da turma de 2014 aconteceu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Sulacap, Zona Oeste do Rio, e contou com a participação do governador Cláudio Castro e do comandante-geral da corporação, Luiz Henrique Marinho Pires. Os novos policiais farão patrulhamento em vias públicas e podem utilizar as câmeras portáteis acopladas aos uniformes. No Rio, os agentes do 19ª BPM (Copacabana) foram os primeiros a usar os equipamentos.

Além deles, há mais 800 alunos da turma de 2014 em processo de formação para serem incorporados no início de 2023 e concluírem o concurso.



Castro parabenizou os novos policiais e defendeu que a instituição é necessária para a sociedade. "Hoje é um dia de festa e os senhores entram no rol dos heróis. Hoje, a Polícia Militar do Rio tem o terceiro melhor salário do Brasil e isso é fruto da importância que o governo dá a essa instituição bicentenária. Afinal de contas, não há sociedade sem o nosso direito de ir e vir garantido e salvaguardado. Parabéns, honrem essa farda, suas famílias e o nosso estado".



O secretário Luiz Henrique Marinho Pires falou da importância da formatura para recomposição do quadro da corporação e prometeu o lançamento de um novo edital para o concurso. "Essa formatura é mais um importante passo para alcançarmos a meta de recomposição do quadro de efetivo da nossa corporação. Formar novos policiais não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda de todos estamos conseguindo recompor o quadro. Essa reposição será permanente e em breve será lançado um novo edital, de acordo com a determinação do governador Cláudio Castro. Essa turma de hoje sairá daqui com pistolas Beretta, coletes balísticos e as câmeras corporais, prontos para executar o policiamento urbano”.



O patrono escolhido para a turma foi o cabo Leandro Barboda da Costa, também aluno do CFAP, que faleceu de complicações da covid-19, em agosto de 2020.