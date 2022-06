Profissionais da educação protestam por melhorias no salário e contra o Novo Ensino Médio - Divulgação

Publicado 22/06/2022 16:21

Rio - Profissionais de educação da rede estadual do Rio de Janeiro realizam uma greve de 24 horas que contou com uma passeata, na manhã desta quarta-feira (22). Cerca de 500 pessoas participaram do ato no Palácio Guanabara.



A concentração da Passeata foi realizada no Largo do Machado, às 09h30, um pouco mais tarde, às 12h, os profissionais foram caminhando até o Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, onde permaneceram até às 14h.