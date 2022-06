Quatro criminosos assaltam motorista no bairro da Freguesia, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Quatro criminosos assaltam motorista no bairro da Freguesia, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 22/06/2022 17:43

Rio - Uma motorista teve o carro e pertences roubados por quatro criminosos durante um assalto na Rua Fortunato de Brito, no bairro da Freguesia, Zona Oeste do Rio, por volta das 3h30 desta quarta-feira. Imagens da câmera de segurança de uma residência flagraram o momento em que os homens armados e encapuzados abordam a mulher, que havia parado o veículo para entrar na garagem de um prédio.

Com armas em punho, os assaltantes tiram a vítima de dentro do carro e começam a roubar os pertences, como anel, colar e celular. Enquanto ela tenta tirar um segundo cordão do pescoço, um dos ladrões acessa o aparelho telefônico da motorista. Em um determinado momento a mulher é obrigada a digitar algo no celular. Após o roubo, os criminosos fogem no carro da vítima. Toda a ação aconteceu em menos de dois minutos.

Veja o vídeo:

Motorista é assaltada por quatro criminosos na Rua Fortunato de Brito, na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

Crédito: Divulgação/ O Dia#ODia pic.twitter.com/KNgEMdkYmn — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2022

O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). De acordo com o delegado Rodolfo Waldeck, que investiga o caso, nenhuma transferência foi realizada da conta da vítima para os criminosos. Diligências estão em andamento para apurar os autores do crime.