A bilheteria da estação de trem de Gramacho foi vandalizada nesta quarta-feira - Divulgação/SuperVia

A bilheteria da estação de trem de Gramacho foi vandalizada nesta quarta-feiraDivulgação/SuperVia

Publicado 22/06/2022 16:34 | Atualizado 22/06/2022 16:45

Rio - Novas imagens divulgadas pela SuperVia mostram como ficou a estação de trem de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que foi vandalizada por usuários nesta quarta-feira (22). De acordo com a concessionária, itens pessoais dos funcionários foram furtados e diversos equipamentos da estação foram danificados. O caso será investigado pela 60ª DP (Duque de Caxias).



As fotos mostram a bilheteria da estação completamente revirada. Equipamentos e documentos foram jogados no chão e até parte das paredes foram quebradas. De acordo com a concessionária, a sua equipe de manutenção está atuando para fazer os reparos na estação o mais rápido possível.

fotogaleria

No início da manhã, a SuperVia suspendeu a operação no trecho entre as estações Gramacho e Corte Oito devido a uma manifestação de passageiros na linha férrea.“A SuperVia lamenta atos como esses, de depredação do patrimônio público, que prejudicam os próprios passageiros, colocam em risco a operação ferroviária e a integridade de colaboradores da concessionária”, disse em nota a concessionária.Por conta do protesto de usuários do transporte, a circulação ficou suspensa das 7h15 às 10h30 entre as estações do Corte Oito e Saracuruna. A manifestação ocorreu depois que os trens do ramal Saracuruna começaram a operar com intervalos ampliados. Segundo a concessionária, o atraso foi ocasionado pelo furto de cabos em vários pontos do ramal nos últimos dias, que prejudicou o sistema de sinalização automática.