Policiais apreenderam 212 materiais em 46 unidades prisionaisDivulgação

Publicado 22/06/2022 18:21

Rio- Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) encontraram, nesta segunda-feira (20), 212 celulares, roteadores, chips e uma grande quantidade de drogas durante fiscalização em 46 unidades prisionais. As apreensões foram feitas por cerca de 300 agentes da Seap, como resultado da Operação Sinergia, para coibir diversas irregularidades.



Na Caddeia Pública Paulo Roberto Rocha, no Complexo Gericinó, em Bangu, Zona Oeste, foram apreendidos 25 celulares apreendidos. A Coordenação de Unidades Prisionais do Norte e Noroeste recolheu 25 aparelhos, enquanto no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, foram 14. Nas unidades femininas, foram 16 os aparelhos recolhidos, com o Instituto Penal Oscar Stevenson com 15 deles.