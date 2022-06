Agentes estão atuando na Vila Aliança, em Senador Camará - Reprodução TV Globo

Publicado 23/06/2022 08:20 | Atualizado 23/06/2022 08:59

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira, uma operação na Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Agentes do 14ºBPM (Bangu), com auxílio do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA), atuam na comunidade com o objetivo de combater a ação de criminosos associadas a furto e roubos de veículos, cargas e da população.

Os policiais atuam com dois veículos blindados dentro da comunidade.

Impacto da operação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 13 unidades escolares estão com as portas fechadas na região por causa da ação dos policiais na região de Senador Camará. Os alunos estão tendo atividades realizadas de maneira remota. A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos.



A Clínica da Família Maria José de Sousa Barbosa e os postos de saúde Dr. Eithel Pinheiro De Oliveira Lima e Silvio Barbosa interromperam o funcionamento.