Policiais encontram 7 kg de cocaína no interior de uma pipa de kitesurf no Aeroporto do Galeão - Divulgação / PF

Publicado 23/06/2022 08:40

Rio - Policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) prenderam em flagrante, na noite da última quarta-feira (22), um homem com 7 kg de cocaína em um equipamento de de kitesurf.

Segundo a corporação, o passageiro, de 41 anos, que não teve a identidade divulgada, estaria tentando embarcar para Copenhague, na Dinamarca, em um voo com escala em Lisboa, Portugal. Os agentes encontraram a droga escondida no equipamento, que estava prestes a ser despachado.

O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, no Centro. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.