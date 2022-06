Pastor é preso acusado de usar igreja para praticar crimes sexuais contra vulneráveis - Reprodução de vídeo

Publicado 23/06/2022 11:02 | Atualizado 23/06/2022 12:03

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, um pastor acusado de estupro de vulnerável, no bairro de Inhaúma, na Zona Norte. De acordo com as investigações da 6ª DP (Cidade Nova), o religioso utilizava as dependências da Igreja Assembleia de Deus nas comunidades da Coroa e São Carlos, na região Central do Rio, e do Turano, na Zona Norte, para praticar crimes sexuais contra vulneráveis.

A corporação informou que as investigações iniciaram através de depoimentos de várias vítimas e dos seus representantes legais. Após cruzamento de dados e monitoramento do Setor de Inteligência, os agentes localizaram e cumpriram um mandado de prisão preventiva que estava em aberto contra o pastor. Ele era considerado foragido da Justiça.

Ele também é acusado pela prática de rufianismo, crime que consiste em tirar proveito de prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar por quem a exerça. Além de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que é a satisfação do prazer sexual próprio ou de outrem sob qualquer aspecto (conjunção carnal ou outro ato libidinoso).

Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede da Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará a disposição da Justiça.