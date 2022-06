Athila Guilherme foi preso na noite desta quarta-feira (22) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 23/06/2022 11:44 | Atualizado 23/06/2022 11:48

Rio- Policiais da 14ªDP (Leblon) prenderam Athila de Freitas Guilherme, de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos, acusados de praticarem roubos à mão armada na Avenida Vieira Souto , em Ipanema, Zona Sul do Rio, nas últimas semanas. Em um dos casos, registrado em imagens de câmeras de segurança, Athila dispara um tiro, após as vítimas reagirem ao assalto. A prisão foi realizada na noite desta quarta-feira (22). Já o menor foi apreendido na madrugada de quinta-feira (23).

Com base nas ocorrências registradas na unidade, foi iniciada uma investigação, com análise de imagens e cruzamento de dados, sendo possível identificar os acusados, que, segundo a Polícia Civil, seriam os maiores ladrões em atividade na região. Foram realizados contatos com todas as vítimas, que reconheceram os dois como responsáveis pelos roubos.

A delegada da unidade, Daniela Terra, contou que os acusados se revezavam para cometer os delitos. Ainda segundo ela, os jovens eram moradores da comunidade do Cantagalo, em Copacabana, Zona Sul, e por causa da repercussão do caso, não teriam voltado ao local. Eles estavam se escondendo nos entornos, onde foram encontrados pela Polícia Civil.



Contra o adolescente já existia um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara da Infância e Juventude. Já Athila não possuía anotações criminais.

A delegada esclareceu que o menor não se importava de mostrar ser um criminoso nas redes sociais. "Ele não fazia questão de esconder que roubava. Em uma foto, ele usa a camisa de uma das vítimas de um roubo, enquanto fuma maconha", contou. Na imagem, dá para perceber que o adolescente nomeou o destaque do Instagram como "CV", fazendo uma possível referência à facção Comando Vermelho.

Athila e o adolescente foram encaminhados para a Polinter, onde permanecem à disposição da justiça.

"A minha meta aqui, junto com o 23º BPM (Leblon), é acabar com os roubos e furtos na região do Leblon e Ipanema. Quem vier roubar aqui, vai ser identificado e preso", afirmou Daniela Terra.