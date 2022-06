Publicado 24/06/2022 00:00

Bandidos, apelidados de Gangue do Pix, estão causando pânico na Zona Oeste. Roubam carros e obrigam as vítimas a destravarem seus celulares. Uma perdeu mais de R$ 70 mil em Pix. O banco não se responsabiliza e culpa o governo do estado. Nesse jogo, quem perde é sempre o cidadão.

O resultado da pesquisa DataFolha que aponta o ex-presidente Lula com 47% e Bolsonaro com 28% vai mexer com ânimos e egos. O país só não pode sair mais ainda mais prejudicado.