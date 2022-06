Neste ano, a iniciativa já castrou mais de 80 mil cães e gatos em todo o estado - Divulgação

Publicado 24/06/2022 18:46

Rio - O Castramóvel, que faz parte do programa RJPET, da secretaria estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, iniciou na última quinta-feira (24), os procedimentos de castração totalmente gratuita para cães e gatos. O programa, 80 mil cães e gatos em todo o estado, está ocorrendo na sede do clube, na Av.Conêgo de Vasconcelos, 549, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

O presidente executivo do clube, Ângelo Marques Ferreira, disse que jamais o Bangu participou de uma iniciativa como esta, e que quando recebeu a solicitação não pensou duas vezes em aceitar.

"Queremos colaborar com a sociedade, ainda mais sabendo que a castração de animais é um benéfico para os moradores da nossa região. Cedemos o espaço com todo prazer, e já adianto, podem fazer esse trabalho em nossa sede pelo tempo que for necessário. Os animais merecem", disse o presidente.

A protetora de Realengo, Márcia carvalho, esteve no castramóvel, assim que soube da ação para levar para castrar um cachorro em que encontrou na rua há duas semanas.

"Eu tiro os animais da rua e levo para cuidar na minha casa, atualmente tenho 17 cães, e alimento 20 gatos na minha rua, mas nunca tive condições de castrar, tanto pelo valor e por falta de projetos como esse. Agora com certeza vou castrar todos os meus bichinhos. Esse castramóvel foi a melhor coisa nas nossas vidas", afirmou a protetora.

A estimativa do programa é de que sejam castrados 100 mil animais até o final de 2022. Neste ano, a iniciativa já castrou mais de 80 mil cães e gatos em todo o estado. Os procedimentos também são realizados nas clínicas credenciadas pela pasta.

"Estamos muito felizes com o resultado do projeto e, mais ainda, em facilitando a vida da população, com o ônibus em pontos estratégicos. O agendamento das castrações já está aberto." explicou a subsecretária de Proteção Animal, Camila Costa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa.

Sobre o castramóvel

O castramóvel em Bangu, conta ao todo com 13 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. Atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. Todo animal antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se o mesmo está ou não apto para o procedimento.