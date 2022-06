País tem 53,5% da população vacinada contra a gripe - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/06/2022 18:39 | Atualizado 24/06/2022 18:45

Rio - O Ministério da Saúde anunciou, em nota, que estados e municípios podem ampliar a aplicação da vacina contra a gripe para qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade, a partir deste sábado (25), enquanto houver estoque disponível. A decisão foi tomada nesta sexta (24), pela manhã. O objetivo dessa ação é prevenir possíveis complicações que possam surgir decorrente da doença, óbitos e a saturação do sistema de saúde. Até a publicação da nota, o país registrava 53,5% de cobertura vacinal contra a gripe.



No Rio de Janeiro, a aplicação da vacina contra a gripe está liberada para todo o público a partir dos 6 meses de idades desde o último dia D de vacinação, no dia 4 de junho. Ou seja, qualquer pessoa que procurar um posto de saúde em busca da vacina, mesmo não sendo do grupo prioritário listado pelo Ministério da Saúde, poderá se imunizar.



De acordo com o Observatório Epidemiológico da cidade, a capital só atingiu até agora 52% de cobertura vacinal, de acordo com dados atualizados nesta sexta (24), às 10h40. Foram 1.675.990 doses aplicadas nos grupos minoritários, a maior parte delas em idosos. Os indígenas são os que menos receberam doses: apenas 96.



Não é necessário esperar nenhum intervalo entre a vacina da covid-19 e a da gripe, exceto para crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades. Para elas, a espera é de 14 dias entre as vacinas. Quem está com sintomas de covid-19 deve adiar a vacinação e esperar a recuperação total. Se testar positivo, deve aguardar a melhora dos sintomas. Mesmo assintomático, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda uma espera de quatro semanas a partir da confirmação do teste.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 85% da população fluminense acima de 12 anos está com o esquema vacinal completo. Já acima dos 5 anos, a porcentagem é de 74%. São mais de 13 milhões de pessoas com a primeira dose ou a dose única.

De acordo com o Painel Coronavírus, o estado registrou nesta sexta (24) 7.266 novos casos de covid-19 e 16 óbitos confirmados. A letalidade do vírus se mantém estável em 3.20%. Ao total, 2.316.183 casos confirmados no estado, enquanto o número de recuperados é de 2.198.249.