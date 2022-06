Ingrid Balbino morreu após passar mal no teste de aptidão física para o cargo de Oficial Temporário do Exército - Reprodução

Publicado 24/06/2022 18:33 | Atualizado 24/06/2022 18:43

Rio - O Comando Militar do Leste (CML) abriu um processo administrativo para apurar as circunstâncias da morte de Ingrid Balbino de Sousa Coelho Vieira, na quarta-feira (22), após o teste de aptidão física para o cargo de Oficial Temporário do Exército, no Colégio Militar, na Zona Norte da cidade. Ela foi enterrada nesta sexta-feira (24) no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste.

De acordo com o CML, a candidata passou mal e recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca. Durante a noite, o quadro de saúde de Ingrid se agravou e ela morreu.

"Cabe ressaltar que o CML está prestando todo o apoio necessário à família", disse em nota o Comando Militar do Leste.

Formada em odontologia, a jovem era casada e pertencia à Igreja Batista Jardim da Prata, onde cantava. Pelas redes sociais, muitos amigos lamentaram a morte da jovem: "Dona do sorriso mais lindo, nunca vou esquecer, meus sentimentos. Que Deus conforte os corações de todos vocês", escreveu uma amiga.