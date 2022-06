Cozinha Comunitária Carioca faz parte do programa Prato Feito Carioca - Divulgação

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta sexta-feira (24), a quarta Cozinha Comunitária Carioca do programa Prato Feito Carioca. O lançamento da Secretaria de Assistência Social (SMAS) aconteceu na comunidade do Himalaia, no Complexo do Chapadão, em Anchieta, Zona Norte do Rio.

Luana Costa da Silva, de 35 anos, e suas duas filhas, de 5 e 9 anos, foram a primeira família a receber a alimentação. A mãe está desempregada há cinco anos e não tem renda. "Essas refeições vão ajudar muito porque estou com muitas dificuldade", disse enquanto empurrava o carrinho da filha mais velha que tem dificuldades motoras.

A previsão é de que 5.600 refeições sejam fornecidas por mês no local. A Prefeitura do Rio informou que mais 11 cozinhas serão inauguradas até o início de julho. Entre dos dias 27 e 29 deste mês, mais seis bairros do município receberão o estabelecimento: Tanque, Campo Grande, Vila Kennedy, Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, além de Costa Barros e Bento Ribeiro, na Zona Norte.

Outras três cozinhas já foram entregues em Realengo, na Zona Oeste do Rio, e na Mangueira e no Andaraí, na Zona Norte. Na inauguração das duas últimas, o prefeito Eduardo Paes esteve presente e reconheceu o retorno da fome ao país

"O drama da fome, que parecia já ter sido superado pelo Brasil, infelizmente voltou a existir. Esse é um programa que leva comida para as pessoas mais vulneráveis. Estamos abrindo as cozinhas comunitárias em locais perto das comunidades e dos mais necessitados, o que evita o deslocamento deles. Vamos garantir direito à refeição diária para todas as pessoas em vulnerabilidade na cidade do Rio, que eventualmente estejam passando fome", comentou.

Os 47 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da SMAS são responsáveis pela seleção do público para receber gratuitamente as refeições das Cozinhas Comunitárias Cariocas. Com isso, a decisão é de que sejam famílias que têm renda mensal per capita de até R$ 105.

"Infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome e aqui na cidade do Rio estamos implantando a primeira política pública consistente de segurança alimentar do país", declarou a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.

De acordo com a Prefeitura do Rio, as cozinhas são qualificadas, equipadas e integradas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Dessa maneira, cada instalação recebe apoio operacional e técnico para oferecer refeições nutritivas e balanceadas, respeitando normas de manipulação de alimentos do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária.

A SMAS é responsável pelo fornecimento de equipamentos e alimentos. As cozinhas têm equipes constituídas por coordenador, nutricionista, assistentes, estagiários e técnicos. O ‘cozinheiro solidário’ atua como grande articulador local.

"Estou sem emprego e a cozinha comunitária vai me ajudar muito e a minha família", disse Paulo Roberto Pimenta, de 63 anos, que tem cinco filhos e está desempregado há quatro anos. Ele tinha carteira assinada como operador de máquinas.

Previstas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), criado em 2006, as cozinhas comunitárias nunca haviam sido implementadas de forma sistemática em nenhuma cidade brasileira. Segundo a Prefeitura, a entrega do cartão magnético Prato Feito Carioca, a partir do dia 1º de julho, garantirá uma refeição por dia para trabalhadores informais inscritos no CadÚnico (Cadastro Único dos programas sociais federais) com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

O órgão também informou que o cartão não terá encargos para o usuário e custo de cada refeição será subsidiado pela Prefeitura. Assim, quem trabalha longe de casa poderá também ter acesso a refeições gratuitas.