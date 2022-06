Publicado 25/06/2022 00:00

Casos como o noticiado da uma mulher acusando de estupro um motorista de aplicativo infelizmente é o receio de muitas. Uma leitora nos disse: “Quando preciso, só seleciono a opção feminina. Parece que não há mais seleção das pessoas. Já me senti ameaçada algumas vezes”.

O preço do diesel ultrapassar a gasolina trará reflexo em setores diversos e no bolso do consumidor. A complexidade da explicação facilita o jogo de empurra-empurra. Mas não nos iludamos. Impostos, margens de lucro de distribuidores e revendedores são alguns dos envolvidos.