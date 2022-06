O narcomiliciano Wanderson Luiz Gomes Nascimento é preso por policiais em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/06/2022 19:46

Rio - O narcomiliciano Wanderson Luiz Gomes Nascimento, conhecido como Wandão, de 38 anos, apontado como segurança de Danilo Tandera, chefe de uma das maiores milícias do Estado do Rio, foi preso nesta sexta-feira (24). Wandão foi capturado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

De acordo com os investigadores, Wandão é integrante do grupo, que os milicianos chamam de GAT, responsável por vigiar as áreas sob a influência de Tandera, que atua sobre regiões da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense. Ainda conforme os policiais, os criminosos do GAT também repelem as ações de grupos rivais, seja ligados a outra milícia ou ao narcotráfico ou mesmo das forças de segurança do estado.

Depois de preso, Wandão foi levado para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, na Zona Norte, onde foi preso em flagrante. Em seguida, o criminoso foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.