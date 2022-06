Avenida Brasil foi interditada por conta de um tiroteio nesta sexta-feira (24) - Divulgação

Publicado 24/06/2022 18:56 | Atualizado 24/06/2022 21:01

Rio - Um tiroteio assustou motoristas e passageiros no final da tarde desta quinta-feira (24) no sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, altura da Cidade Alta. De acordo com a Polícia Militar, equipes atuam nas comunidades de Parada Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte. Por causa dos disparos, equipes do Batalhão de Policiamento em Via Expressas (BPVE) fecharam a Avenida Brasil, próximo à região que margeia as comunidades, por volta das 17h30 e liberada cerca de 30 minutos depois.

Cerca de duas horas depois, por volta de 19h25, a via precisou novamente ser fechada após novo tiroteio no trecho do Trevo das Missões. As pistas foram liberadas às 19h49, mas ainda há instabilidade na região e registro de tiroteios.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra motociclistas voltando na contramão para evitar passar pelo confronto. "Tudo parado sentido Zona Oeste. A galera fora do carro, motoqueiro voltando na contramão... Bala tá voando ali na frente", diz o motorista que gravou o vídeo.



Tiroteio interdita Avenida Brasil e motociclistas voltam na contramão para evitar o confronto.

Crédito: Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/5qZjncR6Yt — Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2022

Passageiros que estavam em um ônibus na avenida contaram que precisaram se agachar no chão por causa dos disparos. "Cidade alta está tendo tiroteio, ônibus parou está geral agachado. Todos os carros e ônibus pararam"; "Avenida Brasil virou a Faixa de Gaza". Veja o vídeo:

Fiquei 20 min preso de frente pra cidade alta pic.twitter.com/Vn7OKq6bh4 — Silas Gallinucci (@Gallinucci88) June 24, 2022

Alguns trechos da Avenida Brasil apresentaram reflexos por conta da interdição. Motoristas encontraram retenções nos seguintes trechos: Cidade Alta, sentido Zona Oeste; retenções no acesso pelo Viaduto do Gasômetro ao Caju; em Vigário Geral e lentidão de Guadalupe a Deodoro.



O ramal Gramacho também está com a circulação alterada por causa do tiroteio. Segundo a SuperVia, os trens circulam da Central do Brasil à Penha e de Duque de Caxias à Saracuruna. Até às 20h50 não havia previsão para normalização da circulação no trecho.

As ações seguem em andamento e o policiamento está reforçado na região.