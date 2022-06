Confronto entre criminosos assustou moradores da região - REPRODUÇÃO TWITTER

Confronto entre criminosos assustou moradores da regiãoREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 24/06/2022 19:42

Rio - Moradores das proximidades do Morro do Fubá relataram um intenso tiroteio na tarde desta sexta-feira (24) na comunidade. O local é palco de uma guerra entre o Comando Vermelho (CV) e milicianos, que comandam o crime organizado na região. Em fevereiro, um adolescente recrutado pela milícia foi morto durante um tiroteio na comunidade

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar uma denúncia de confronto entre criminosos na área de mata do Morro do Fubá. Ao chegar no local, os agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) relataram que foram atacados a tiros e revidaram.

Após o tiroteio, os policiais encontraram um homem ferido, que foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Com o suspeito não identificado, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma granada, um rádio comunicador e drogas ainda não contabilizadas. De acordo com a PM, a região foi estabilizada e o policiamento intensificado.