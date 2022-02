Traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos trocam tiros no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos trocam tiros no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/02/2022 18:12

Rio - A guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos deixou um adolescente morto na noite do domingo (6), no Morro do Fubá, Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, criminosos que integram o tráfico do Morro do 18, no bairro de Água Santa, na Zona Norte, tentaram invadir mais uma vez a região dominada por milicianos.



Houve uma intensa troca de tiros e, ao fim do confronto, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio. Segundo relatos colhidos no local, o indivíduo em óbito, um adolescente, estaria fazendo parte de um grupo de milícia local, e foi atingido durante o confronto.

Tiros no morro do fubá no campinho RJ. pic.twitter.com/oXE8Z9Vqx8 — Aguiar news rj (@aguiar_noticias) February 6, 2022

O local foi preservado para realização da perícia, e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Horas antes, no início da noite, ao receber informações sobre os tiroteios na região, equipes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram ao local e intensificaram o policiamento no entorno da comunidade e imediações.

Disputa pelo tráfico na região intensifica nas últimas semanas

Desde o início de janeiro, moradores vêm relatando intensos tiroteios na comunidade entre traficantes do CV e da milícia. No dia 11 de janeiro, traficantes do CV que dominam o Morro do 18, liderados pelo traficante "Baby", invadiram a casa de um dos chefes da milícia da comunidade, o "Leleo"