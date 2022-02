Vacinação contra a covid-19 - Internet

Publicado 07/02/2022 17:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira (7), 1.856.969 casos confirmados e 70.234 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.006 novos casos e 2 mortes. O painel da prefeitura mostra que apenas 76% dos municípios informaram os dados para a SES. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,78%.

Entre os casos confirmados,1.862.280 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44,2%.

Com queda de casos de covid-19, Rio vai fechar centros de testagem

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio vai fechar, ao longo desta semana, quatro centros de testagem para a covid-19. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (7) pelo secretário Daniel Soranz, em entrevista ao Bom Dia Rio da TV Globo, e foi motivada pela redução da positividade dos exames realizados na cidade , de casos e do número de internados pela doença.

A expectativa é desmontar todos os postos até o final de fevereiro, fazendo com que os testes ocorram somente nas unidades de saúde. A pasta não informou quais serão os pontos desmobilizados nos próximos dias.