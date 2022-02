Acidente na ponte Rio-Niterói deixa uma pessoa morta - Divulgação

Publicado 07/02/2022 16:49 | Atualizado 07/02/2022 18:38

Rio - Um motociclista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um carro e moto na altura do vão central da ponte Rio-Niterói, por volta das 14h10 desta segunda-feira. A colisão deixou duas faixas interditadas no sentido Niterói, onde aconteceu o acidente. Às 18h37, o corpo ainda estava no local aguardando a chegada do rabecão.



Uma vítima em estado leve e uma em estado grave foram encaminhadas pela equipe de atendimento da Ecoponte para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Às 16h30, o trânsito apresentava lentidão nos acessos à Ponte e o tempo de travessia sentido Niterói chegou a 95 minutos. O tempo médio de travessia costuma ser de 15 minutos neste período. Às 18h35, o tempo de travessia sentido Niterói era de 42 minutos e 13 minutos sentido Rio.

Motoristas também encontram congestionamento na saída do Rio, nos seguintes pontos:

- Av. Brasil, a partir de Manguinhos

- Linha Vermelha, a partir do Fundão

- Viaduto do Gasômetro, em toda a sua extensão

- Av. Francisco Bicalho, em toda a sua extensão

A Ecoponte aguarda a perícia e o rabecão para liberar a faixa interditada.