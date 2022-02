Acidente aconteceu na Praia do Grumari nesta segunda-feira (7) - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Praia do Grumari nesta segunda-feira (7)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/02/2022 18:20 | Atualizado 07/02/2022 21:03

Rio - Um carro despencou, na tarde desta segunda-feira (7), de uma ribanceira na Estrada do Grumari, próximo à Praia de Abricó, na Zona Oeste da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Recreio dos Bandeirantes foram acionadas ao local às 17h20.

A corporação afirma ainda que um homem, identificado como José Carlos M. da Mota, de 67 anos, foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seu estado é considerado estável.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.